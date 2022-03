Imaginile terorii din Ucraina! Maternitatea din Mariupol a fost bombardată: gravide însângerate scoase pe targă

Poliţia din regiunea Doneţk a anunţat, conform informaţiilor preliminare, că cel puţin 17 persoane au fost rănite în urma atacului, atât mame, cât şi personal medical, informează CNN.

La scurt timp după anunțul bombardamentului au apărut primele imagini cu victimele acțiunii militare, fotografiile sunt greu de privit. Gravide însângerate, aparatură medicală distrusă, militari și voluntari care caută victime creează tabloul unui dezastru umanitar.

"Forţele de ocupaţie ruse au lansat mai multe bombe asupra spitalului de copii. Distrugerea este colosală", potrivit unei declaraţii postate pe Facebook a oficialilor ucraineni.

"Mariupol. Atac direct al forţelor ruse la maternitate. Oameni, copii se află sub dărâmături. O atrocitate! Cât va mai fi lumea complice în ignorarea terorii? Închideţi în acest moment spaţiul aerian! Opriţi crimele! Puterea e în mâinile voastre, dar se pare că vă pierdeţi umanitatea", a afirmat preşedintele Volodmir Zelenski pe Twitter.

Watch this,world. Watch pregnant Ukrainian women with their faces covered in blood. Watch facilities for newborn babies destroyed. Watch dead bodies buried in a mass grave because of incessant bombardment of Mariupol. You enabled Putin for years,and it's the result ????E. Maloletka pic.twitter.com/tMghcVmZJz

"Secţia de maternitate din centrul oraşului, secţia de copii şi secţia de terapie de la spital – toate au fost distruse într-un raid aerian rusesc asupra Mariupol", a declarat şeful administraţiei militare regionale, Pavlo Kyrylenko, citat de news.ro într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k