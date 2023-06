După succesul din finala UEFA Champions League, cei de la Manchester City s-au putut bucura așa cum trebuie de tripla istorică realizată și au sărbătorit alături de fani în timpul unei parade organizate în orașul englez.

Ejaz Azam, patronul unui 'camion' de înghețată a povestit pentru The Oldham Times întâmplarea neașteptată de care a avut parte în timpul paradei.

"M-au contactat (n.r. - cei de la Manchester City) pentru paradă în urmă cu o săptămână. Am servit vreo 200-300 de bucăți, apoi Haaland a venit la mine și mi-a spus 'vreau una albastră'. Apoi a continuat 'lasă-mă să intru, să servesc și eu'.

A servit 10-15 clienți, apoi și-a făcut înghețata lui despre care mi-a zis că este incredibilă.

Nu mă așteptam la așa ceva. De la City doar pe el îl cunosc. Este un jucător foarte bun. Am fost foarte fericit, să fiu sincer", a relatat Azam.

