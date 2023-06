Mbappe vs Haaland, noii Messi vs Ronaldo?! Atacantul lui PSG a dat verdictul 

Superstarul lui Paris Saint-Germain a câștigat deja titlul mondial alături de naționala Franței în 2018 și a jucat și finala la Mondialul din 2022, unde a înscris un hat-trick, deși echipa sa a pierdut în fața Argentinei. Singurul trofeu major care îi lipsește din palmares este UEFA Champions League, pe care cel cu care a fost comparat în ultimii ani, Erling Haaland, tocmai a reușit să îl cucerească.

Duelul dintre Haaland și Mbappe s-a „purtat” în ultimele sezoane, cei doi fiind în centrul atenției, considerându-se că ar putea fi noii Leo Messi - Cristiano Ronaldo din fotbalul mondial. Messi și Ronaldo au dominat fotbalul în ultimii 20 de ani, împărțindu-și trofeele și distincțiile individuale obținute prin prestații incredibile.

Kylian Mbappe a vorbit despre „duelul” cu Erling Haaland

Kylian Mbappe a fost întrebat recent despre „era Mbappe - Haaland” în comparație cu cea a lui Messi și Cristiano Ronaldo și a oferit un răspuns pe măsură, arătându-și, încă o dată, aprecierea față de cei doi coloși care au rescris istoria fotbalului.

„Lucrurile ar trebui interpretate diferit. Probabil o dată la 50 de ani sau mai mult ai doi jucători precum Messi și Ronaldo care să fie la nivelul acesta atât de mult. Am trăit într-o eră excepțională și sper că fanii au profitat de asta. Am fost norocos să joc împotriva lui Cristiano și apoi împotriva și alături de Leo: sunt extrem de speciali. Am învățat mult de la ei, în special de la Messi în aceste sezoane. Au scris istorie în fotbal, sunt eterni”, a declarat Kylian Mbappe pentru Gazzetta dello Sport.