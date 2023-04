Un fan de-ai lui Chicago Bulls a recurs la un gest extrem în timpul meciului favoriților, pierdut în fața lui LA Lakers, 110-121. Acesta a profitat de loja pe care o deținea la „United Center” și a dus acolo o stripteuză profesionistă, pe care a filmat-o în timp ce dansa lasciv.

Femeia era aproape dezbrăcată, purtând un slip minuscul și un sutien și a fost filmată în timp ce dansa lasciv în lojă, pe fundal văzându-se meciul în plină desfășurare. Fanul care a făcut gestul șocant nu s-a oprit însă și a început să arunce cu bani pe strpiteuză, dar și spre publicul aflat sub loje.

Momentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale, strângând numeroase vizualizări, dar și multe reacții negative. Cu toate astea, stripteuza a avut mare succes, după cum a dezvăluit chiar ea într-un interviu. Pretty Rebel, pe numele său de scenă, a declarat că a primit numeroase cereri după ce a apărut dansând la meci, scrie tmz.com.

Fans really brought strippers to their suite at the Chicago Bulls game and made it rain ????????

