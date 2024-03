Actual președinte la Farul Constanța, Gică Popescu e un adevărat model nu numai pentru sportivii care vor să atingă marea performanță și să evolueze la echipe de top ale lumii, ci și pentru copiii săi, Nicolas și Maria.

Asemenea lui Gabriel Omar Batistuta care în trecut spunea că vrea ca fiii săi să muncească pentru a prețui banul câștigat, Gică Popescu știe cum să gestioneze relația cu copiii săi. Fostul mare fotbalist al Generației de Aur, căpitan la FC Barcelona și Galatasaray, a fost întrebat recent de ce nu i-a cumpărat fiicei sale, Maria (22 de ani), o mașină mai scumpă.

Gică Popescu: "Maria, fiica mea, trebuie să fie fericită că are mașină nouă"

Maria conduce un Fiat 500 care valorează până în 10.000 de euro. "Baciul", care e și un prosper om de afaceri - investiții în domeniul imobiliar -, a dat un exemplu de viață nemaipomenit. Imaginile sunt retro și în prim-plan se află Universitatea Craiova și... o Dacia.

„Eu, când jucam la Craiova, eram singurul jucător din provincie care juca în echipa națională și conduceam o Dacia 1300. În momentele cele mai frumoase ale mele, mă lăsa în centrul Craiovei și trebuia să o împing. Și eram cel mai bun fotbalist al anului.

Maria, fiica mea, trebuie să fie fericită că are o mașină nouă, e prima mașină pe care o conduce după ce și-a luat permisul. Eu, când am început, am pornit cu un 1300, apoi m-am dus la 1310, 1400. M-am dus afară, am făcut bani la Eindhoven și mi-am cumpărat prima mea mașină cu banii mei.

Mașina pe care o conduce Maria este pe banii mei. Ea acum lucrează la două afaceri, una împreună cu mine, și i-am promis că dintr-unul dintre business-uri, dacă merge bine, o să-și schimbe mașina. Dar să fie mulțumită că primește o mașină gratis, atât am considerat eu - că prima mașină nu poate să fie decât una ca aceasta”, a declarat Gică Popescu la Digi 24, citat de Gsp.ro.