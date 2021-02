GALERIE FOTO | Fiica lui Andrei Vochin a facut DEZVALUIRI despre relatia ei cu Ilie Dumitrescu! "A fost o greseala fata de tatal meu!"

Fiica fostului jurnalist, Andrei Vochin, Teodora, nu mai este impreuna cu Ilie Dumitrescu si a vorbit pentru prima data despre fosta relatie.

Vochin este consilier de 6 ani al presedintelui Federatiei Romane de Fotbal, iar fata lui a povestit cum s-a simtit in relatie alaturi de fostul mare fotbalist al nationalei Romaniei. Teodora Vochin are in prezent 25 de ani, iar singurul ei mare regret este ca l-a suparat pe tatal ei.

"Acum nu am o relatie. Am fost focusata pe apartament, pe locul de munca, nici n-am gasit persoana potrivita pana acum.

Orice parinte isi doreste ce e mai bun pentru copilul lui. Tatal meu este un om corect si curat profesional, greselile inerente varstei mele n-as vrea sa se asocieze cu el. Cu siguranta l-a deranjat relatia, a fost o greseala fata de tatal meu. In rest a fost o experienta placuta si cam atat.

Vreau ca un barbat sa ma respecte, sa ma iubeasca, sa ma simt bine in compania lui. Lipsa de loialitate e o jignire profunda pentru mine", a declarat Teodora la Antena Stars.

Cei doi au fost intr-o relatie chiar daca este o diferenta de 25 de ani intre cei doi. In trecut, Teodora a fost PR la restaurantul pe care Ilie Dumitrescu il detine in Centrul Vechi.