Reactia lui Ilie Dumitrescu in SCANDALUL MOMENTULUI! Ce a spus dupa ce Coman a fost prins conducand fara permis: "Dadeai o poza si 50 de dolari, iti dadea carnetul!"

Florinel Coman (22 ani) este protagonistul unui scandal imens!

Starul lui Becali a fost prins circuland pe autostrada cu 165 km/h, iar politistii i-au deschis dosar penal dupa ce au constatat ca fotbalistul nu detine un permis de conducere national.

Gigi Becali a vorbit ulterior despre cazul lui Coman, motivand ca jucatorul sau ar avea carnetul de conducere obtinut in Ucraina, iar astfel politistii nu au reusit sa il gaseasca in baza de date.

Ilie Dumitrescu a comentat scandalul in care este implicat Coman, povestind cum se obtine carnetul in Mexic, tara in care a jucat inainte sa se retraga din fotbal.

"In Mexic, te duceai la politie, dadeai 50 de dolari si iti dadea carnetul. Nu trebuia sa mai dai niciun examen in Mexic. Te duceai la Politie, dadeai o poza si 50 de dolari.

Nu glumesc cu carnetul din Mexic. Nu a fost cazul meu. Daca te descurci sa conduci in Mexic, te descurci in orice zona din lumea asta. Semnalizezi stanga, faci dreapta. Nu exista stop.

Eu am o cunostinta foarte apropiata care si-a luat permisul in Mexic. E recunoscut in orice tara. Daca poti sa conduci in Mexic, poti sa conduci in orice zona din lume", a spus Ilie Dumitrescu pentru Digi Sport.