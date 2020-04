Coronavirusul ar exista in trei tipuri de tulpini diferite, raspandite pe toata planeta! Anuntul expertilor 

Un document de cercetare vine cu o noua varianta in legatura cu mutatiile suferite de coronavirus.

Conform expertilor, exista cel putin trei tulpini diferite de coronavirus care circula in lume. Prima tulpina, numita de oamenii de stiinta drept Tipul A, a aparut tarziu anul trecut, in Wuhan, China.

Tipul A este cel mai raspandit in Australia si Statele United, in timp ce, la un moment dat, o mutatie aleatorie a creat tulpina Tipul B, care a fost identificata in perioada Craciunului. In China, Tipul B a fost cel care a facut cele mai mari ravagii si a dus la 3336 de decese.

In schimb, alta mutatie a Tipului B a dat nasterii tulpinii Tipului C, care a prins radacini in Europa, infectant sute de mii de oameni in Spania, Italia, Marea Britanie, dar si din restul tarilor.

Conform studiului, Tipul C s-ar fi raspandit in Europa prin Singapore, dupa ce a fost detectat si in Hong Kond si Coreea de Sud.

O echipa condusa de un genetician al Universitatii Cambridge, Dr. Peter Forster, au urmarit traseul pe care diferitele tulpini de coronavirus l-a urmat. Totul apare in documentul de cercetare, numit 'Analiza retelei filogenetice a genomului SARS - CoV- 2', care este publicat in revista Proceedings a Academiei Nationale de Stiinte.

"Sunt mult prea multe mutatii rapide pentru a urmari perfect arborele genealogic al Covid-19, am folosit un algoritm matematic pentru a vizualiza arborii plauzibili in mod simultan", a declarat Peter Forster.