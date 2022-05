Dramă pentru Ovidiu Hațegan! Arbitrul a aflat că tatăl său a murit

Romică Hațegan a murit la vârsta de 77 de ani, după ce s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, scrie GSP.ro. Acesta era de mai multe săptămâni în spital, unde a fost internat în stare critică.

Tatăl lui Ovidiu Hațegan a murit la 77 de ani

Tatăl lui Ovidiu Hațegan a fost permanent monitorizat de cadrele medicale ale spitalului din Arad, după ce suferise și un accident vascular cerebral.

În urmă cu trei ani și jumătate, Hațegan și-a pierdut și mama. A aflat teribila veste la pauza meciului pe care îl arbitra, Olanda - Germania 2-2, din Nations League.

Hațegan a găsit puterea de a duce până la capăt acest meci, iar apoi a izbucnit în plâns. Virgil Van Dijk a fost printre cei care l-au consolat atunci pe arbitrul român.

"Am văzut că am două apeluri nepreluate, mi-am dat seama că ceva nu e în regula. Am sunat și am aflat ce s-a întâmplat. Am început să plâng, am vorbit cu Roberto Rosetti, mi-a zis că e alături de mine.

M-a susținut, au contat foarte mult vorbele lui. Mi-a zis să intru pe teren și s-o fac pentru memoria mamei mele. Așa s-a întâmplat, știu cât de mândră era de mine”, a spus Hațegan, într-un interviu acordat pentru UEFA.