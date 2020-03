"Daca oamenii vad ce vad eu in spitale, nu ar mai iesi din casa!" Dezvaluirile ingrozitoare ale unui sportiv care acum lucreaza sofer pe ambulanta in Italia! Ce a putut sa spuna

Italia este tara lovita cel mai rau de pandemia coronavirusului. Pana in acest moment au fost raportate 63.927 de cazuri, iar numarul deceselor a ajuns la 6.0777. Rugbystul Maxime Mbanda s-a alaturat situatiei de criza provocata de COVID-19 si lucreaza ca sofer pe ambulanta. Acesta a lasat sportul in urma si a povestit prin ce chinuri trec cei infectati cu coronavirus.

"Flancherul de 27 de ani evolueaza pentru clubul Zebre, din Parma, nordul Italiei, dar toate meciurile au fost suspendate din cauza virusului mortal care a devastat tara. Acum, ca are mai mult timp la dispozitie, Mbanda este disperat sa ajute in ce fel poate. A decis sa ajute sistemul medical din orasul sau si lucreaza in ture infioratoare", scriu cei de la The Sun.

Ce spune Maxime Mbanda despre situatia coronavirusului din Italia

"Am inceput acum 8 zile, am lucrat fara pauza pana acum, in ture de 12 sau 13 ore. Dar cand vad ceea ce vad in salile cu oameni infectati, imi spun ca nu pot fi obosit. Frica este un sentiment normal. Dar sunt lucruri mici pe care le poti face in siguranta si prin care le poti da celor din linia intai o jumatate de ora sau o ora de odihna. Pentru ei, o ora este cruciala.

Cat timp sunt in putere, voi continua sa fac asta. Sunt aici si raman aici. Am gasit Crucea Galbena, care se ocupa de transport de servicii medicale si mancare pentru cei in varsta. Daca oamenii ar vedea ce vad eu in spitale nu ar mai face cozi in fata supermarketurilor. S-ar gandi de 2-3-4 ori inainte sa iasa din casa, chiar si pentru a alerga.

Cand le vezi privirile bolnavilor, chiar daca nu pot vorbi, ei comunica cu ajutorul ochilor si iti transmit lucruri inimaginabile.

Prima persoana pe care am luat-o de la spital mi-a spus ca era acolo de 3 ore, timp in care cel din patul alaturat a murit. Si, in timpul noptii, alte doua femei mai murisera in acea încapere. Nu vazuse niciodata pe cineva murind.

Vad oameni de toate varstele, doctori si asistente in ture de 20 sau 22 de ore, care nu dorm un minut toata ziua si incearca sa se odihneasca putin in ziua urmatoare", a spus Mbanda pentru AFP.



