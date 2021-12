"Dacă nu înveți franceză, nu joci!". Metoda la care a apelat Bănel Nicoliță, după amenințarea antrenorului de la Saint-Etienne

Bănel Nicoliță (36 de ani) s-a întors în România după o vacanță petrecută în SUA, iar fostul campion al României cu FCSB a rememorat perioada petrecută în Franța, la Saint-Etienne.

Bănel Nicoliță, despre perioada Saint-Etienne

În 2011, după șase ani și jumătate petrecuți la formația patronată de Gigi Becali și două titluri de campion, Nicoliță era transferat de Saint-Etienne pentru 700.000 de euro. Adaptarea la Ligue 1 nu a fost deloc ușoară pentru fostul internațional român, devenind titular abia după aproximativ două luni.

În primul sezon la Saint-Etienne (2011/2012), Nicoliță a jucat în 20 de meciuri, reușind trei goluri și șase pase decisive. A urmat o stagiune marcată de accidentări pentru jucătorul din Făurei, în care a avut doar trei apariții în meciurile ulterioare, iar apoi a fost împrumutat la o altă formație din Ligue 1, FC Nantes

"Când am ajuns acolo, mi-a fost greu. Antrenorul mi-a spus: 'Dacă nu vorbești franceză, nu poți să joci, nu poți să te integrezi'. Băi frate, ce fac acum? Am luat dicționarul frumos, iar în trei luni am învățat. Mai aveam un prieten, care mă mai ajuta. După trei luni mă duc la prima conferință de presă.

Mă întreabă antrenorul înainte dacă sunt sigur, dacă vreau să mă duc. Mă duc, nu e problemă! Aveam niște emoții... 20 de jurnaliști, primea conferință a mea. Eram și pe val, aveam trei goluri atunci, vreo două-trei pase de gol, eram bombă cu ceas. Și gândește-te că nu juca Aubameyang.

M-am dus la conferință și au început să-mi pună întrebări. Îți dai seama, nu mă duceam să vorbesc lung. Am fost scurt în frază, m-am descurcat și de atunci am prins și eu încredere. Îmi era foarte greu. Dacă nu știai franceză, nu vorbeau cu tine. Francezii aveau și ură, eu fiind și puțin brunețel", a spus Bănel Nicoliță, la emisiunea Fiță cu Adiță.

Aventura lui Bănel Nicoliță în Franța a durat trei ani (2011-2014). După aproximativ opt luni în care a fost liber de contract, mijlocașul era transferat de Gică Hagi la FC Viitorul. Ulterior, fostul internațional a mai jucat la ASA Târgu Mureș, Aris Limassol, iar în prezent este jucător activ la CS Făurei, în Liga 3.