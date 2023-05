Fosta soție este foarte activă pe rețelele de socializare, pe Instagram având peste 570.000 de urmăritori.

De curând, vedeta de 44 de ani a postat o fotografie în care a renunțat aproape de tot la haine, punându-și în valoare silueta spectaculoasă, iar admiratorii nu au întârziat să-i lase mesaje de apreciere despre felul în care arată.

Diana Munteanu și Claudiu Niculescu au fost căsătoriți timp de șapte ani, din 2007 până în 2014, iar nași le-au fost Cristi și Mihaela Borcea. Cei doi au împreună un băiat, pe David Niculescu, care pare să-i calce pe urme tatălui.

"Viața echilibrată și sănătoasă pe care o duc, plus împlinirile sufletești sunt factorii care m-au păstrat în forma în care sunt acum. Cred ca trebuie să existe un echilibru în toate", a declarat Diana Munteanu, pentru csid.ro.

Diana Munteanu, istorisiri din cariera lui Claudiu Niculescu



Diana Munteanu, fosta sa parteneră de viață, a povestit cum șefii de la Duisburg, formație la care Clau-Gol s-a transferat de la Dinamo, l-au monitorizat în detaliu.

"Când a semnat Claudiu în Germania, nemții au vrut să știe dacă are soție, dacă are viață liniștită. Pentru ei e foarte important ca omul ăla să aibă liniște. Au zis: ’Vii cu ea aici, te muți cu ea aici’.

Eu în perioada aia filmam ’Conferința de presă’, veneam o dată pe lună, filmam patru ediții și plecam înapoi. Asta am făcut jumătate de an la Duisburg, jumătate de an în Cipru", a povestit Diana Munteanu, potrivit as.ro, cu referire și la cariera lui Niculescu la Omonia Nicosia (2009-2010).