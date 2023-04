Fostul dinamovist s-a înțeles cu oficialii grupării sibiene pentru un contract valabil până în 2025, chiar dacă echipa sa nu a scăpat încă, matematic, de salvarea de la retrogradare.

Șelimbăr este ultima deasupra liniei retrogradabile, cu 27 de puncte, la cinci puncte de Metaloglobus, care ocupă locul de baraj în Liga 2.

Claudiu Niculescu a semnat un nou contract cu Șelimbăr

„Sunt foarte bucuros că fac parte din acest proiect! Am întâlnit aici oameni cu aceeași viziune, cu aceleași valori profesionale și umane, oameni dedicați, implicați total, care doresc să facă performanță, întrucât înțeleg foarte bine acest fenomen.

Am simțit din prima zi că am întreaga susținere a conducerii Clubului, că suntem o echipă și cu aceste premise vom avea un parcurs frumos și rezultate ce ne vor aduce multa bucurie! Am convingerea că la finalul contractului ne vom bucura de performanțele realizate prin indeplinirea obiectivelor propuse”, a spus Niculescu.

În următoarea etapă, Șelimbăr o va întâlni pe CSM Slatina și o poate depăși în cazul unui succes.

În cariera sa, Claudiu Niculescu le-a pregătit pe Universitatea Cluj, Bihor Oradea, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Al-Tai, Concordia Chiajna.

Șelimbăr este a doua echipă a lui Niculescu din acest sezon. Fostul dinamovist a fost, până în octombrie, tehnicianul celor de la Poli Iași, dar a fost înlocuit cu Leo Grozavu.