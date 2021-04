Comoara neasteptata gasita in podeaua unei case. E veche de aproape 100 de ani: "E cea mai interesanta descoperire!" Cat valoreaza

O familie din America a apelat la serviciile unui vanator de comori pentru a descoperi o cutie de comori.

Membrii familiei banuiau ca bunicul lor ascunsese undeva in casa o comoara, astfel ca in ultimii doi ani au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a o gasi. Pana la urma, au luat decizia de a apela la un specialist.

Dupa cautari care au durat aproximativ o ora, vanatorul de comori a gasit in podea o cutie metalica incuiata. Dupa ce au deschis-o, cei din familie au descoperit inauntru 46.000 de dolari, in bancnote si monede care dateaza din anii 1930-1950.

Unele dintre monede sunt din argint, iar vanatorul de comori a declarat ca acelea pot valora acum semnificativ mai mult decat valoarea inscriptionata pe ele.

Barbatul care i-a ajutat pe membrii familiei sa gaseasca comoara bunicului a spus dupa experienta ca "aceasta cutie cu bani este cea mai interesanta descoperire pe care am facut-o pana in prezent".

