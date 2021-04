E marea senzatie a Clinceniului! Adi Popa conduce o masina din 1969 pe care a dat o avere! Cum arata si cat poate sa coste

Popa si-a luat in 2020 o masina noua.

Noua pentru el, pentru ca 'bijuteria' a mers prima oara pe sosele in 1969. :) Ford Mustang-ul lui Adi Popa e senzatia din afara stadionului la meciurile de acasa ale Clinceniului. Bolidul costa l-a cotat pe Popa mai bine de 120 000 de euro! E una dintre putinele masini care reprezinta mai mult o investitie decat o cheltuiala. Pretul ei creste permanent.

"Mi-a adus-o un prieten din Miami, a luat-o de la un colectionar. Era in stare buna, dar nu era reconditionata. Mi-a adus-o pana in fata casei. Am investit in ea, am dat destul de mult ca sa arate asa. Pe autostrada, prinzi si 130 la ora cu ea", a spus Popa anul trecut.

Fostul mijlocas de la FCSB are certificat de autenticitate pentru bijuteria sa: "E inscrisa in Retromobil. Autentificarea nu e simpla, dureaza ceva. Vin specialistii, iti verifica totul in amanunt, sa vada daca s-a umblat la motor. Doar dupa aia iti dau certificatul."

In 1969, anul fabricatiei masinii lui Adi Popa, au fost produse 72 458 de Munstanguri.