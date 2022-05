Fostul star UFC și-a "scris" pe mâini "Heart of a Warrior, Soul of a Lion" (Inimă de războinic, suflet de leu), iar reacțiile admiratorilor nu au întârziat să apară, o mare parte a comentariilor fiind negative.

"Nu era inimă de leu și suflet de războinic?", "Fii creativă, nu îți mai face tatuaje ca ceilalți", "Este cel mai stupid tatuaj pe care l-am văzut", "Treci printr-o criză existențială?" sunt doar câteva dintre mesajele postate la clipul publicat de sportivă.

De curând, Paige VanZant a trecut de la UFC la wresling și urmează să participe la prima luptă, la jumătatea lunii iunie.

Paige VanZant, câștiguri importante de pe un site pentru adulți

Deși activează în UFC, wrestling și cel mai recent în box cu mâinile goale, cele mai mari câștiguri din carieră au venit după ce și-a deschis propriul său site pentru adulți. Acolo, Paige își postează fotografii în ipostaze intime, în schimbul cărora abonații săi plătesc sume de bani.

"Am fost în UFC timp de șase ani, m-am luptat timp de opt ani și în sfârșit sunt recompensată. În acest an am fost recompensată în sfârșit prin a avea o viață confortabilă. Există două părți. Nu vreau să mă pun în poziția în care să ratez oportunități de afaceri bazate pe conținutul de pe site, însă am senzația că sunt deja văzută drept un sex simbol în lumea sportului. Pot la fel de bine să monetizez asta", a declarat Paige conform Daily Star.