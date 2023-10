Vedeta de 30 de ani a făcut o tradiție în realizarea unui calendar incendiar pentru fani, iar de curând a publicat primele fotografii din cel care va apărea în 2024.

Fosta jucătoare de golf profesionistă a primit titlul de "cea mai sexy femeie din lume" în luna iunie a anului 2022. Paige Spiranac a povestit că viața i-a fost schimbată complet după ce a primit distincția din partea revistei Maxim și a dezvăluit cum a trăit totul, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri făcută cu cei 3.8 milioane de urmăritori de pe Instagram.

"Am fost destul de norocoasă în cariera mea și a fost o ascensiune bună, în ciuda faptului că toată lumea credea că nu voi avea succes. Însă în acest an a avut loc o schimbare majoră pentru mine, cred că e și datorită faptului că am primit atenție extrem de multă cu Maxim, în afara sportului și golfului", a spus conform Daily Star.

Câștiguri spectaculoase din postările de pe rețelele de socializare

Frumoasa sportivă domină clasamentul și în topul câștigurilor obținute din Instagram, depășindu-l pe celebrul Tiger Woods.

Potrivit publicației The Sun, Tiger Woods câștigă aproximativ 8.500 de lire sterline pentru o postare, în timp ce Paige Spiranac încasează mult mai mult, aproximativ 10.200 de lire sterline pentru fiecare postare de promovare. Podiumul este completat de Rory Mcllroy, cu 7.438 de lire sterline pentru o postare pe Instagram.