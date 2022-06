Paige Spiranac (29 ani) a fost declarată de publicația Maxim cea mai sexy femeie în viață. Americanca nu se aștepta la o asemenea distincție, așa că a ținut să posteze un mesaj pe Instagram, unde are 3,4 milioane de urmăritori, în care a încercat să descrie ce a simțit când a aflat vestea.

„Cred că am stricat Instagramul. Am intrat să văd postarea mea și dispăruse. Așa că o încerc din nou. Sunt foarte onorată să fiu desemnată cea mai sexy femeie în viață de revista Maxim în acest an. Când am aflat vestea, am întrebat întruna 'Ești sigur?'. Nu îmi venea să cred.

A fi sexy înseamnă să ai încredere și să te simți bine în propria piele. Mereu am încercat să fiu corectă față de mine, într-un mod neconvențional. Acum sunt mândra să le calc pe urme atâtor femei incredibile care au avut acest titlu înaintea mea”, a fost mesajul postat de Paige Spiranac.

În cadrul unei sesiuni de întrebări, Paige Spiranac a lămurit unul dintre cele mai mari mistere în legătură cu ce o privește, ci anume dacă bustul său impresionant a suferit intervenții chirurgicale.

„Întrebarea pe care o primesc cel mai des! Sunt destul de secretoasă în acest sens și nu prea am răspuns direct până acum. Dar astăzi o voi face. Da, sunt sânii mei naturali”, a răspuns Paige Spiranac.

Nu renunță la hainele provocatoare

Totodată, invitată la un podcast, fosta jucătoare de golf a vorbit despre ținutele pe care și le alege. Aceasta nu vrea să renunțe la stiul ei vestimentar, mai ales că este susținută de 3,4 milioane de urmăritori pe Instagram și de aproape 4 milioane pe Facebook.

„După cum puteți vedea, nu mă deranjează să fiu sexy. Îmi iubesc corpul și este doar o parte din ceea ce sunt. Cred că foarte mulți oameni au fost supărați de asta, mai ales în golf, pentru că sunt foarte conservatori.

Și dacă nu porți guler, oamenii spun: 'Este striperiță, face filme pentru adulți'. Iar eu sunt: 'Despre ce naiba vorbim. Este o nenorocită de bluză. Chiar și în golful pentru juniori am avut avut mereu probleme, deoarece fustele mele erau prea scurte”, a povestit Paige Spiranac, pentru Stripe Show Podcast.