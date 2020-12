Caz incredibil in Rusia! Un fost fotbalist ucrainean a fost condamnat pentru spionaj! 

Vasilenko a evoluat la mai multe cluburi din a doua si a treia liga ucraineana, in perioada 1992-2001. Fostul jucator a fost arestat la Moscova sub acuzatia de spionaj in favoarea Ucrainei.

Vasilenko ar fi primit o comanda de echipament militar de la o companie ucraineana, strans legata de Ministerul Apararii din tara sa natala, conform RIA Novosti.

Procesul a avut loc in secret, iar initial procurorul a cerut o pedeapsa de 16 de ani de inchisoare. Cu toate acestea, Vasilenko a scapat cu 12 ani de condamnare, conform rt.com.

