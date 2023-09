Luka Modric, OUT de la Real Madrid: "Messi este interesat personal de transferul său"

În această vară, Luka Modric a decis să își prelungească înțelegerea cu Real Madrid pentru încă un sezon, până în 2024. Croatul spunea încă de la momentul respectiv că acceptă să rămână pe Santiago Bernabeu doar dacă va fi văzut în continuare drept "un jucător competitiv, care să nu fie pătrat în lot numai datorită meritelor din trecut".

Luka Modric, aproape de un transfer în MLS, la Inter Miami

Ofertat din Arabia Saudită în această vară, Modric a refuzat, însă o variantă care capătă tot mai mult contur este Inter Miami, echipa lui Lionel Messi.

Predrag Mijatovic (54 de ani), fostul atacant al lui Real Madrid, susține că Luka Modric s-a întâlnit deja cu David Beckham, patronul lui Inter Miami, care intenționează să îl transfere pe croat în fereastra de mercato din iarnă.

"Modric a primit mai multe oferte din Statele Unite. A avut și una din Arabia Saudită, dar și-a dorit să rămână la Madrid. Messi este interesat personal de posibilitatea transferului său. Acum câteva zile, Modric s-a întâlnit cu Beckham în Croația și au luat masa", a spus Mijatovic, pentru Cadena Ser.

Modric, nemulțumit că a devenit rezervă la Real Madrid

Jurnaliștii de la As susțin că Luka Modric nu mai este mulțumit de statutul pe care îl are la Real Madrid, iar acest lucru l-ar putea determina să plece în iarnă.

"Nimeni nu e fericit când nu joacă. După întreaga mea carieră e un sentiment ciudat să trec prin asta, însă antrenorul are motivele lui.

Real și-a dorit să rămân, iar eu am avut aceeași dorință. Singura mea condiție când am semnat a fost să mă trateze ca pe un jucător competitiv, nu să fiu păstrat în lot numai datorită meritelor din trecut. Mi-au spus că nu s-a schimbat nimic în statutul meu, așa că am semnat.

Vom vedea cum vor decurge lucrurile. Dacă în viitor se dovedește că nu mai sunt important, atunci mă voi gândi ce să fac", a declarat recent Luka Modric, într-un interviu acordat în Croația.

Modric, care a împlinit recent 38 de ani, a fost titular în doar trei meciuri dintre cele nouă jucate de Real Madrid în acest sezon. La ultimele două partide din campionat, cu Las Palmas (2-0) și Girona (3-0), Balonul de Aur din 2018 a fost rezervă neutilizată.