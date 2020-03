BREAKING NEWS: "Va avea o scadere brusca la noi in tara, maximul se atinge la jumatatea lui aprilie!" Cum va arata perioada critica a pandemiei in Romania

Pandemia de coronavirus ar putea scadea odata cu cresterea temperaturii.

Pompiliu Popescu, medicul "Generatiei de Aur", a explicat cum va evolua pandemia de coronavirus in urmatoarea perioada. Acesta crede ca varful va fi atins la jumatatea lui arpilie, insa apoi va avea loc o scadere brusca. Doctorul e de parere ca temperatura ridicata va ajuta la diminuarea efectelor virusului.

"Tinand cont ca va creste si temperatura in luna urmatoare, sportul isi va putea reincepe activitatea. Acest virus se transmite foarte repede, dar nu e atat de agresiv, decat la persoanele in varsta. Sportivii au un corp bine antrenat, iar transmisia aerogena la peste 25 de grade il face sa isi diminueze foarte mult puterea de multiplicare. Pana acum 3 saptamani, nu credea nimeni ca vom ajunge aici. Dar odata cu toti romanii care au venit din Italia, lucrurile s-au schimbat dramatic. Avem norocul ca guvernul face lucrurile sa se estompeze. Eforturile medicilor sunt magistrale, medicii sunt eminenti. La jumatate lui aprilie va fi varful epidemiei, apoi va scadea brusc", a spus Pompiliu Popescu in exclusivitate la PRO X.