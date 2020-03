Video emotionant creat de Liverpool! Mesajul transmis in timpul pandemiei de coronavirus

Antrenorul si fotbalistii echipei au transmis multumiri celor care se implica in lupta cu pandemia de coronavirus.

"Eu, alaturi de staff si de toti jucatorii de la Liverpool vrem sa avem aceasta oportunitate de a transmite un mesaj de multumire catre toti oamenii incredibili care lucreaza in serviciile de sanatate. Este incredibil ce faceti si din partea celor de la Liverpool vreau sa va multumesc", a spus Jurgen Klopp.

Firmino, Milner, Salah, Mane, Henderson, Alisson Becker, Van Dijk, Joe Gomez, Robertson, Minamino, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Chamberlain, Origi, Lovren, Fabinho, Keita, jucatori de la echipa secunda, asistentul Pep Lijnders si echipa feminina a clubului au transmis multumiri celor ce se lupta cu coronavirusul.

To all the health care workers around the world.

