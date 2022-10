"Am plecat plângând". Dezvăluirile neașteptate făcute de Lionel Messi despre viața familiei sale, la Paris

Starul argentinian preferă să țină cât mai departe de presă viața privată, fiind o persoană discretă, însă din când în când acceptă să le împărtășească fanilor anumite informații.

Într-un interviu acordat în țara natală, Lionel Messi a vorbit despre o parte dintre provocările pe care le are în postura de părinte, dezvăluind câteva detalii din viața personală și felul în care băieții s-au adaptat la Paris.

"Dintre mine și Antonela, eu sunt cel care e mai strict. Ea este persoana care petrece mai mult timp cu ei. Îmi acordă mai multă atenție, deoarece atunci când îi certăm, sunt mai sever.

Încerc să-i învăț valoarea lucrurilor, să înțeleagă că trebuie să le câștige și nu și le asume, doar pentru că sunt suficient de norocoși să le aibă la dispoziție.

Mateo seamănă mult cu mine, nu îi place să piardă. Când se întâmplă se enervează și începe să se certe cu frații săi. Este un pierzător teribil. Îl mai las să câștige câteodată pentru a evita anumite probleme.

Antonela și cu mine am fost îngrijorați că băieții nu se vor adapta și vor suferi din cauza tuturor schimbărilor. Dar s-au adaptat fără probleme. În prima zi în care i-am lăsat la școală, ei au fost ok, iar noi am plecat plângând", a declarat starul lui PSG pentru presa din Argentina.

Lionel Messi a făcut anunțul: "Va fi ultimul meu Campionat Mondial!"

Naționala Argentinei este una dintre echipele favorite la câștigarea trofeului, asta și după rezultatele extrem de bune din ultimii ani. Argentinienii nu au mai pierdut un meci din iulie 2019, iar în urmă cu un an au reușit să câștige și Copa America, anunțându-și astfel „candidatura” în lupta pentru trofeul suprem.

Într-un interviu acordat presei din Argentina, Leo Messi a fost întrebat dacă Mondialul din Qatar va fi ultimul său turneu mondial și a afirmat sigur pe el că acesta va fi ultimul său Mondial.

"Da, cu siguranță, da. Mă simt bine din punct de vedere fizic, am făcut un pre-sezon foarte bun anul acesta, anul trecut nu am reușit să fac asta ținând cont cum s-a desfășurat totul, am început să mă antrenez târziu, am jucat fără ritm, campionatul începuse deja, apoi am mers la națională, când m-am întors m-am accidentat și nu am reușit să mă pun la punct", a spus pentru Star+ citat de tn.com.ar.