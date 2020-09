ANALIZA | Cei 21 de jucatori straini la care nationala Romaniei a renuntat, desi existau planuri serioase ca sa fie convocati sub tricolor

Romania ramane una dintre putinele tari din Europa care nu a avut absolut niciun jucator strain.

De-a lungul ultimilor 30 de ani, s-a vorbit de mai multi jucatori straini pe care oficialii FRF s-au gandit sa ii naturalizeze pentru a evolua in tricoul echipei nationale a Romaniei. Dar, aceste demersuri nu s-au materializat din diferite motive: au existat solutii interne cel putin la fel de bune pentru posturile ocupate de acesti jucatori; s-a incercat sa se dea prioritate fotbalistilor romani tineri; stranierii aveau o varsta inaintata si au existat indoieli in privinta capacitatii lor de adaptare; actiunile legale ar fi fost dificile sau ar fi durat prea mult. In cateva ocazii, fotbalistii nu au dorit, pur si simplu, naturalizarea, sau suporterii, oamenii de fotbal si opinia publica s-au opus cu vehementa, asa cum s-a intamplat in aceasta saptamana, in privinta lui Mario Camora.

La ultimele doua turnee finale la care a participat, Euro 2008 si Euro 2016, Romania a reusit performanta de nu avea niciun jucator naturalizat si nici macar un singur fotbalist care sa se fi nascut in afara granitelor tarii noastre! Intr-o perioada in care reprezentativele europene puternice au devenit adevarate multinationale, iar cele de rang secund au apelat la cel putin 1-2 jucatori straini, Romania conserva ceea ce unii acuza ca e o atitudine xenofoba, rasista sau invechita, in timp ce altii cred ca e o stare de normalitate si decenta, un refuz hotarat de a folosi mercenari, atrasi mai ales de cetatenia unei tari membre UE si de privilegiul de a juca pentru o echipa nationala, din moment ce nu au fost destul de buni pentru tara unde s-au nascut.

Singura semi-naturalizare, cea a lui Max Nicu, a fost de fapt o repatriere, acesta fiind nascut din parinti romani in landul german Bavaria, vorbea fluent limba romana si a depus, pur si simplu, cererea de redobandire a cetateniei romane. Insa, aventura sa a fost de scurta durata, jucand doar trei meciuri pentru Romania, in 2009, si a aratat mai degraba ca un experiment nereusit.

CEI 21 DE STRAINI CARE AU FOST APROAPE DE A EVOLUA PENTRU NATIONALA ROMANIEI:

1. Camora (Mario Jorge Malico Paulino) - portughez / 33 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru CFR Cluj (2011-2020) / a primit cetatenia romana in 2020, e casatorit cu o romanca

2. Eric (Eric de Oliveira Pereira) - brazilian / 27 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru Gaz Metan Medias (2007-2011, 2012-2013, 2016-2017), Pandurii Tg. Jiu (2013-2014, 2015), Viitorul Constanta (2017-2018, 2019-2020), FC Voluntari (2020) / are cetatenia romana, e casatorit cu o romanca

3. Junior Morais (Iraneuton Sousa Morais Junior) - brazilian / 33 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru Astra Giurgiu (2011-2017) si FCSB (2017-2019) / a primit cetatenia romana in 2020, e casatorit cu o romanca

4. Dumitru Cardoso (Nicolao Manuel Dumitru Cardoso) - italian, brazilian / 27 de ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru Gaz Metan Medias (2019-2020) / nu are cetatenie romana, dar tatal sau este roman

5. Damjan Djokovici - croat / 28 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru CFR Cluj (2013-2014, 2017-2020) / nu detine cetatenia romana, nu se gandeste sa o obtina

6. Harlem-Eddy Gnohere - francez / 30 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru Dinamo (2015-2017) si FCSB (2017-2020) / nu detine cetatenia romana, nu se gandeste sa o obtina

7. Wesley (Wesley Lopes da Silva) - brazilian / 30 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru FC Vaslui (2009-2012) si Poli Iasi (2014-2015) / nu detine cetatenia romana

8. Takayuki Seto - japonez / 25 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru Astra Giurgiu (2007-2015, 2017-2018, 2020) / japonezii nu au voie sa detina dubla cetatenie

9. Tony (Anthony da Silva) - portughez, francez / 27 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru CFR Cluj (2007-2010) / nu are cetatenia romana, nu se gandeste sa o obtina

10. Culio (Juan Emmanuel Culio) - argentinian / 25 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru CFR Cluj (2007-2011, 2017-2020) / nu are cetatenia romana, a declarat ca se gandeste sa o obtina

11. Brandan (Pablo Daniel Brandan) - argentinian / 26 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru Unirea Urziceni (2007-2010), FCSB (2010-2012), CSU Craiova (2014-2015), ASA Tg. Mures (2015-2016), Viitorul (2016) / nu are cetatenia romana, nu se gandeste sa o obtina

12. Cadu (Ricardo Manuel Ferreira Sousa) - portughez / 29 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru CFR Cluj (2006-2014) / nu are cetatenia romana, nu se gandeste sa o obtina

13. Fatai (Kehinde Feyi Fatai) - nigerian / 24 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru Farul Constanta (2007-2010) si Astra Giurgiu (2010-2015, 2020) / a obtinut cetatenia romana in 2014, dar nu a putut fi convocat pentru ca FIFA a respins dosarul, dupa ce jucase pentru Nigeria U23

14. Abiodun Agunbiade - nigerian / 21 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru FC National (2004-2005), Poli Timisoara (2007-2009), International Curtea de Arges (2009-2010) / nu detine cetatenia romana

15. Billel Omrani - francez, algerian / 26 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru CFR Cluj (2016-2020) / nu detine cetatenia romana

16. Teixeira (Filipe Andrade Teixeira) - portughez, francez / 32 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru FC Brasov (2011), Rapid (2011-2013), Petrolul (2013-2015), Astra Giurgiu (2015-2017), FCSB (2017-2019) / nu a vrut sa isi ia cetatenia romana si s-a declarat impotriva naturalizarii jucatorilor straini la echipele nationale

17. Slavisa Mitrovici - bosniac / 25 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru FC National (1999-2002, 2003-2004, 2004-2005) si Concordia Chiajna (2007-2008) / s-a renuntat la naturalizare, pentru ca Romania ii avea in lot pe atacantii Ganea, Moldovan, Ad. Ilie, M. Niculae si Pancu

18. Cristian Gaston Fabbiani - argentinian, italian / 24 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru CFR Cluj (2007-2008) / nu detine cetatenia romana; Victor Piturca a refuzat propunerea, pentru ca ii avea in lot pe atacantii Mutu, Marica, Bucur, Bratu, D. Niculae, Buga, Niculescu

19. Hamza Younes - tunisian / 26 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru Petrolul (2012-2014, 2019-2020) / nu detine cetatenia romana; ulterior, a prins 11 selectii pentru nationala Tunisiei

20. Ngassam Nana Falemi - camerunez / 28 ani, in momentul propunerii / a jucat in Romania pentru Petrolul (1997-2000), Steaua / FCSB (2000-2005), FC Vaslui (2005-2006), Dunarea Giurgiu (2007-2008), Gaz Metan Medias (2008-2009) / este nascut si crescut in Romania, are cetatenia romana, mama sa este romanca, dar are 5 selectii la nationala Camerunului, in perioada 2003-2004

21. William (William Douglas De Amorim) - brazilian / 23 ani, in momentul propunerii / a evoluat in Romania pentru Astra Giurgiu (2011-2016) si FCSB (2016-2018) / detine cetatenia romana din 2016, dar evolutiile modeste de la FCSB l-au scos de pe lista selectionerilor