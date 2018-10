Abia acum s-a aflat! Socrul lui Ronaldo, 10 ani de puscarie in Spania! Ce a facut tatal frumoasei Georgina

Socrul lui Cristiano Ronaldo a facut 10 ani de inchisoare in Spania.

Jorge Rodriguez, socrul lui Cristiano Ronaldo, tatal frumoasei Georgina, acum in varsta de 69 de ani, a facut 10 ani de puscarie in Spania. El a fost eliberat in 2013, dupa ce si-a ispasit pedeapsa.

Presa spaniola scrie ca Jorge Rodriguez a fost inchis pentru trafic de droguri in 2003 si a ispasit pedeapsa in regim semideschis si deschis.

Jorge Rodriguez este fost jucator de fotbal in Argentina, iar in prezent este destul de grav bolnav, mai stiu jurnalistii spanioli.

Tatal Georginei Rodriguez a venit in Europa in anii '80 si s-a ocupat inclusiv cu traficul de cocaina si cannabis.

In 2003, Jorge Rodriguez a fost arestat in timp ce incerca sa treaca cocaina in valoare de peste 100.000 euro din Spania in Franta.