Originară din New York, tânăra de 23 de ani a evoluat în Islanda, timp de două sezoane, pentru formația UMF Afturelding, însă a revenit în Statele Unite în vara anului trecut, pentru o schimbare pe plan profesional.

"E foarte solicitant fizic. Clar, 100%, cred că fotbalul este cel mai dur sport, pentru că în fotbal american sunt placaje dure, dar jucătorii au echipament special. În fotbal, nu există.

Așa că poți fi lovit foarte tare, nu e de glumă! Am fost într-o țară străină, nu vorbeam limba și am crezut că pot depăși orice obstacol. Apoi am venit aici (n.r.- în WWE) și am fost împinsă până la limită", a spus Jade Gentile, potrivit WrestleRant.

Sportiva și-a făcut debutul oficial în WWE în noiembrie, când a fost prezentată în cadrul unui eveniment, printre cei mai noi 15 recruți din WWE.