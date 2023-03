Napoleon XIV, numele de scenă al lui Jerrold Samuels, a încetat din viață vineri, la vârsta de 84 de ani.

Muzicianul născut în New York a ajuns pe locul 3 în Topul Billboard Hot 100 cu unul dintre cele mai ciudate hituri ale secolului trecut, un cântec intitulat ”They're Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!”, care a fost lansat în anul 1966.

Pe lângă locul 3 în Topul Billboard Hot 100, ”They're Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!” a devenit instant un cântec de succes și în Canada (locul 2) și Marea Britanie (locul 4).

În plus, a ajuns pe locul 1 în Cash Box Top 100 Pop Singles din Statele Unite ale Americii.

De altfel, cariera lui Napoleon XIV este practic legată doar de acest succes și de albumul care-l conține, lansat în 1966, un produs care are drept subiecte problemele mentale, dovadă stând și titlurile altor piese: "Photogenic, Schizophrenic You", "Dr. Psyche, The Cut-Rate Head-Shrinker" sau "I Live in a Split Level Head".

Al doilea - și ultimul - produs discografic al artistului a fost lansat după 30 de ani, în 1996!