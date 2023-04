„Scopul meu nu este să câștig, nu mă concentrez pe asta!” David Popovici, discurs de campion în presa din Spania

„Părinţii mei m-au învăţat că sportul nu este un joc al vieţii şi al morţii sau al binelui şi al răului. Diferenţa este în zecimi de secundă. Nu contează dacă pierzi, pentru că face parte din proces. Trebuie să fii echilibrat, indiferent dacă câştigi mult sau pierzi constant. Nu trebuie să fii entuziasmat de victorii sau trist de înfrângeri. Vor fi momente de formă pentru toate. Scopul meu nu este să câştig, nu mă concentrez pe asta. Ceea ce vreau este să dau eu tot ce am mai bun. Dacă reuşesc şi mă pregătesc bine, voi câştiga. Medaliile sunt un bonus, dar important este să fii pregătit, să ai planuri bune de antrenament. Obiectivul meu este Campionatul Mondial în acest an şi apoi Jocurile Olimpice, dar pe scurt, pot spune că scopul meu este să fac tot ce pot, iar atunci, dacă se va întâmpla asta, cu siguranţă voi câştiga”, a spus dublul campion mondial la 100 şi 200 m liber.

Popovici, 18 ani, care urmează să dea Bacalaureatul în această vară, a dezvăluit că s-a inspirat foarte mult din cartea ''Man's Search for Meaning'' de Viktor Frankl, un prizonier de la Auschwitz care era psiholog: ''Am fost fascinat de modul în care a descris tot ce s-a întâmplat acolo, dar în afară de asta, mi-a oferit o perspectivă interesantă din psihologie. Este o carte care m-a ajutat foarte mult şi mi-a oferit cunoştinţe. Acum citesc alta despre personalitate. Dacă ai principii şi valori morale grozave poţi deveni o persoană grozavă şi foarte echilibrată. Încerc să scot ce e mai bun din oameni. Părinţii mei m-au învăţat să respect pe toată lumea şi să fiu recunoscător. Înţeleg că există presiune, oameni toxici şi alte pericole, dar mă concentrez pe lucrurile bune din oameni. Nu vreau să mă răzbun sau să mă gândesc rău la cineva. Asta e tot''.

La Mondialele de la Fukuoka din această vară, Popovici a spus că vrea să înfrunte cei mai buni înotători, după ce duelul său la 100 m liber cu Caeleb Dressel, cvintuplu campion olimpic la Tokyo, nu a mai avut loc la Budapesta din cauza retragerii americanului: ''Cred că îmi doresc cei mai buni adversari. La Budapesta el nu a mai participat după primele zile, iar Chalmers a avut şi o problemă la umăr. Este important ca toţi cei mai buni să fie acolo, chiar dacă pierzi o dată sau de două ori împotriva lor, dar pentru a creşte cel mai bine este ca totul să fie cât mai competitiv''.

În amintirile despre începuturile sale ca înotător, David Popovici a spus că talentul l-a ajutat să se remarce, dar la un moment dat a realizat că este nevoie şi de multă muncă pentru a ajunge în top: ''Eram leneş, dar eram talentat. Talentul poate lucra doar până la 12 ani, de aceea eram leneş. Nu am vrut sa fac nimic la antrenament, căutam scuze sa ies din şedinţe sau ceva asemănător. Apoi în competiţii urcam pe podiumuri, dar numai pentru că aveam talent. Asta te ajută într-o oarecare măsură. Creşteam şi la 12 ani nu am intrat în Top 3 la o competiţie. A fost ciudat, nu mi se întâmplase niciodată. Mi-am dat seama că trebuie să muncesc. Aşa că am început să mă antrenez din greu. Antrenorul meu, Adrian Rădulescu, mi-a vorbit despre muncă şi soliditatea înotului pentru a obţine rezultate. Am fost întotdeauna o persoană calmă care se concentrează sută la sută pe ceea ce face. Este ceva sănătos pe care antrenorul meu mi-l insuflă cu filozofia lui stoică. Trebuie să fii calm în toate momentele vieţii. Nu am de ce să mă stresez. Un exemplu sunt cursele. Dacă pregătirea este făcută bine, nu trebuie să mă enervez înainte de competiţii. Sunt rezultatul sau produsul modului în care am fost educat''.

Despre posibilitatea de a studia şi se antrena în SUA, Popovici a explicat că deocamdată se simte bine la Bucureşti, ''un oraş unic, dar cu contraste foarte mari''.

''Sunt clădiri care cad şi altele care sunt incredibile din punct de vedere arhitectural. Îmi place. Îmi place să iau bicicleta şi să mă plimb pe străzi pe vreme bună, sunt sigur că mai târziu după interviu voi face asta. Poate că uneori este un oraş zgomotos. Am tot ce îmi doresc aici şi viaţa mea este echilibrată. Poate mă voi decide la un moment dat, întotdeauna sunt multe uşi de deschis fie acolo, fie în alte ţări, dar vreau să fiu aici cu părinţii mei, cu antrenorul meu şi să construim viitorul împreună'', a subliniat David Popovici.

David Popovici va concura între 5 şi 9 aprilie la Naţionalele în bazin olimpic de la Otopeni, unde s-a înscris în şase probe individuale: 50 m liber, 100 m liber, 400 m liber, 50 m spate, 100 m spate, 50 m fluture, la câteva probe de ştafetă, dar nu şi în proba de 200 m liber.