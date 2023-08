Tragedie uriașă în lumea sportului! A murit la doar 28 de ani după un accident de motocicletă 

Alex Collins (28 ani), fost jucător pe postul de running back la Seattle Seahawks și Baltimore Ravens, a decedat după cum a comunicat familia sa. Sportivul a fost implicat într-un grav accident de motocicletă în Florida care i-a fost fatal. Poliția investighează accidentul, după cum informează The Athletic.

Autoritățile au precizat că un SUV condus de o femeie neidentificată a virat la stânga, iar în momentul în care schimba benzile s-a izbit de motocicleta lui Collins, care a intrat în plin pe partea pasagerului. Sportivul a fost declarat mort la locul accidentului, în timp ce șoferița SUV-ului a rămas să colaboreze cu polițiștii.

„Cu inimile îndurerate anunțăm decesul iubitului nostru Alex Collins în această dimineață. Alex a fost iubit de familia și prietenii săi, dar și de suporterii din toată lumea. Cei care îl cunosc cu adevărat pot vorbi despre determinarea și personalitatea sa.

Vă rugăm să vă îndreptați gândurile și rugăciunile către familia noastră în această perioadă dificilă. Cerem intimitate în această perioadă de doliu”, a comunicat familia.

