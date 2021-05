Tragedie in MMA! Un tanar star a murit dupa un conflict in strada! Ce s-a intamplat si ce spune politia dupa incident

Sportivii sunt uneori mai expusi din cauza mediatizarii fata de oamenii normali.

Tanarul luptator de MMA, Fau Vake (25 de ani), a decedat in weekenul trecut in Noua Zeelanda, in urma unui conflict in strada cu mai multi oameni. Conform surselor, a fost lovit din spate si lasat inconstient, iar dupa s-a aflat in coma. Din pacate, in urma acestui incident, a decedat.

City Kickboxing, clubul din care facea sportivul parte, a oferit un comunicat: "Cu o tristete imensa, la 7 zile dupa ce a fost internat in spital, lupta lui Fau s-a incetat. La acest moment tragic, familia sa si noi va cerem compasiune si spatiu pentru a plange moartea sa, un tata, un fiu si un frate mult iubit de catre noi toti".

Conform dailystar, 4 oameni au fost audiati de politia din Auckland, iar un barbat de 29 de ani a fost acuzat de ranire din culpa, in timp ce altul, tot de 29 de ani, a fost acuzat de asalt. Investigatiile vor urma, iar politistii si procurorii promit ca vinovatii vor plati cu ani grei de inchisoare.

