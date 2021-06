SOC in tenis. Rafael Nadal s-a retras de la Wimbledon și de la Jocurile Olimpice

Rafael Nadal, 35 de ani, locul 2 ATP, a anuntat, joi, ca nu va participa la Wimbledon si la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Nu e ceva ce imi place sa scriu, dar vreau sa va informez ca am decis sa nu particip la turneul din acest an de la Wimbledon si nici la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Niciodata nu e usor sa iau o asemenea decizie, insa, dupa ce mi-am ascultat corpul si am disctat cu echipa mea, am inteles ca acesta este decizia optima, obiectivul fiind sa-mi extind cat mai mult cariera si sa continui sa fac ceea e ma face fericit.

Faptul ca exista doar doua saptamani intre Roland Garros si Wimbledon in acest an nu ma ajuta sa-mi revin din punct de vedere fizic. Au fost doua luni de eforturi mari in sezonul de zgura si decizia pe care o iau se concentreaza pe termen mediu si lung. In aceste momente ale carierei mele, o parte importanta este prevenirea oricarui tip de excese a corpulul meu.

Vreau sa trimit un salut special tuturor fanilor mei din intreaga lume, celor din Marea Britanie si din Japonia. Jocurile Olimpice au insemnat foarte mult in cariera mea si au fost intotdeauna o prioritate ca sportiv", a scris, pe Instagram,Rafael Nadal.