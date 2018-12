Sansa URIASA pentru Cristi Ganea! Noul antrenor al lui Bilbao a facut anuntul: ce se intampla cu romanul

Bilbao este intr-o situatie foarte dificila, fiind pe loc retrogradabil in acest moment!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Titular in premiera la Bilbao etapa trecuta, Cristi Ganea a fost lovit de ghinion, fiind schimbat in minutul 50 din cauza unei accidentari. Din fericire pentru roman, accidentarea nu a fost grava iar Ganea este apt de joc pentru partida Girona din aceasta seara.

Iar noul antrenor al echipei, Gaizka Garitano, cel care i-a luat locul lui Berizzo dupa infrangerea cu 3-0 de la Levante de etapa trecuta, l-a inclus pe Ganea in lotul de 19 jucatori pentru aceasta partida! Iar Ganea are sanse sa intre ca titular!

Conform celor de la AS, Garitano este indecis daca sa-l introduca pe Ganea in flancul stang sau sa-l mute pe Oscar De Marcos in acea zona.