Sabrina joacă pentru New York Liberty și s-a remarcat cu prestații spectaculoase. Deși are origine română, tânăra sportivă reprezintă Statele Unite ale Americii. Sabrina s-a născut în California și a jucat la Oregon Ducks până în 2020, când a fost selectată în lotul echipei din New York.

Sabrina Ionescu a participat la NBA Paris Game 2024

Baschetbalista a venit în Europa, iar în urmă cu o zi a participat la NBA Paris Game 2024, meciul din NBA care se dispută în Franța, iar de această dată duelul a fost între Brooklyn Nets și Cleveland Cavaliers. La meci au participat nume importante din lumea fotbalului, fiind remarcați și fotbaliștii lui Paris Saint-Germain, în frunte cu Kylian Mbappe.

Sabrina a mers la meci, unde s-a întâlnit și fotografiat cu David Beckham, dar și cu legendarul Ronaldo. Cu fostul fotbalist britanic Sabrina se mai întâlnise înainte, pentru a realiza un material pentru NBA, alături de Tony Parker, fost baschetbailist profesionist.

Recordul absolut al Sabrinei Ionescu

Sabrina Ionescu, baschetbalistă de origine română, a avut o prestaţie de excepţie în finala concursului de 3 puncte din cadrul WNBA All-Star Game din iulie 2023. Jucătoarea de la New York Liberty a reuşit un incredibil 25 din 27 de aruncări, stabilind un nou record all-time, inclusiv în NBA.

După un scor excelent de 26 în prima rundă, Ionescu (25 de ani) a luat cu asalt finala. Ea a terminat cu 37 de puncte din 40 posibile, reuşind 25 din cele 27 de lovituri.

În acest fel, jucătoarea americană a stabilit un nou record absolut în NBA şi WNBA. După ce a ratat prima aruncare, Ionescu a continuat cu 20 de coşuri la rând.

Damian Lillard a câştigat concursul din NBA în februarie anul trecut, la Salt Lake City, terminând cu 26 de puncte.

Recordul NBA în acest format este deţinut în comun de Stephen Curry şi Tyrese Haliburton, cu 31 de puncte fiecare.