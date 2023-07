Sabrina Ionescu, baschetbalistă de origine română, a avut o prestaţie de excepţie în finala concursului de 3 puncte din cadrul WNBA All-Star Game, de vineri.

Jucătoarea de la New York Liberty a reuşit un incredibil 25 din 27 de aruncări, stabilind un nou record all-time, inclusiv în NBA.

După un scor excelent de 26 în prima rundă, Ionescu (25 de ani) a luat cu asalt finala.

Ea a terminat cu 37 de puncte din 40 posibile, reuşind 25 din cele 27 de lovituri.

În acest fel, jucătoarea americană a stabilit un nou record absolut în NBA şi WNBA. După ce a ratat prima aruncare, Ionescu a continuat cu 20 de coşuri la rând.

Damian Lillard a câştigat concursul din NBA în februarie anul trecut, la Salt Lake City, terminând cu 26 de puncte.

Recordul NBA în acest format este deţinut în comun de Stephen Curry şi Tyrese Haliburton, cu 31 de puncte fiecare.

UNBELIEVABLE!!! This record won’t ever be broken???? https://t.co/IgFeWpqOM2