Carmen Bunaciu, una dintre cele mai importante voci din înotul românesc, a urmărit în direct finala în care David Popovici s-a clasat pe locul al doilea. Plecat de pe culoarul șapte, sportivul de la CS Dinamo (1:40,79) a încheiat după sud-coreeanul Sunwoo Hwang, care a stabilit un nou record al competiției (1:39,72).

"Fantastică finală, extraordinară luptă și o medalie de argint, strălucitoare la maxim! Felicitări, David Popovici, ție și echipei tale!", a scris Carmen Bunaciu, pe Facebook.

Fosta mare înotătoare Carmen Bunaciu (60 de ani) e triplă medaliată la Campionatele Europene (1977, Jonkoping, bronz la 200 m spate; 1981, Split, bronz la 100 m spate; Roma, 1983, bronz la 100 m spate).

Pe locul al treilea s-a clasat britanicul Tom Dean, care a fost cronometrat cu 1:40,86.

Pentru David Popovici, CM de înot în bazin scurt de la Melbourne a fost ultima competiție a unui an senzațional.

România a fost reprezentată de trei înotători la Mondialele de la la Melbourne (13-18 decembrie), David Popovici, Robert Glinţă şi Andrei Anghel, obţinând o singură medalie, cea câştigată de Popovici la 200 m liber.

Popovici avea în palmares titlul european la 200 m liber în bazin scurt, câştigat anul trecut la Kazan.

David Popovici a cucerit anul acesta medaliile de aur la 100 m liber şi 200 m liber, atât la Europenele de seniori, cât şi la Mondialele de seniori în bazin olimpic.

