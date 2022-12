Accente dramatice în presa din Argentina: "Fie ca cel mai bun să câștige, fie ca Messi să câștige! Lumea se oprește, nimic nu va mai fi la fel"

În ziua meciului, publicația franceză RMC Sport a analizat mesajele transmise de presa din Argentina, concluzionând că "dau dovadă de subiectivism" sau că "încep să capete dramatice".

Ce scrie presa din Argentina înaintea finalei cu Franța

Presa argentiniană și-a concentrat atenția asupra lui Lionel Messi și a faptului că este ultima șansă pentru ca starul lui Paris Saint-Germain să cucerească trofeul suprem în fotbal.

La Nacion: "Oportunitatea de a pune capăt celor 36 de ani de frustrare. Este un moment istoric. Revoluția condusă de Lionel Messi a împins întreaga țară la limitele maxime, iar astăzi este finala perfectă, finala de vis. Argentina și Messi împotriva campioanei mondiale, Franța și Mbappe. Jucătorii știu că nimic nu este imposibil, însă este posibil să fie nevoie să treacă prin momente cumplite de suferință pentru a obține gloria"

Clarin: "E ultima lui șansă pentru glorie. Messi ridicând trofeul de 36,8 centimetri, care cântărește 6,175 kilograme și este fabricat din aur de 18 carate este imaginea care lipsește din istoria sportului și ar fi cea mai populară dintre toate. Provocare este să revenim după 36 de ani cu dorința ireprimabilă de a-i acorda trofeul lui Messi"

VAMOS POR TODO ARGENTINA ???????????????? pic.twitter.com/JI821HhEue — Clarín (@clarincom) December 18, 2022

El Tribuno: "Azi e ziua! E ultima șansă a lui Messi pentru un vis de aur "

Olé: "Messi își petrece timpul bătând recorduri de goluri și pase decisive. Mbappe, încetul cu încetul, începe să facă la fel și are abia 23 de ani, astfel că va fi greu să nu bată unele dintre aceleași recorduri pe care Leo le distruge azi. Unul are carisma înnăscută care stârnește visuri în toate colțurile lumii, iar celălalt are totul pentru a-i deveni succesor. Fie ca cel mai bun să câștige, fie ca Messi să câștige! Lumea se oprește. Nimic nu se va mai fi la fel după 18 decembrie. Argentina contra Franța. Messi contra Mbappe. Scaloni contra Deschamps. Rezultatul ne va face să plângem cu lacrimi de bucurie sau de tristețe. Toți vrem să-l vedem pe Messi ridicând trofeul. Însă mai există și un adversar, unul foarte bun"