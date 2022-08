Perechea română Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs a obţinut medaliile de argint în proba de dublu mixt a Campionatelor Europene de tenis de masă de la Munchen, luni seara, după ce a fost învinsă în finală de cuplul francez Emmanuel Lebesson/Jianan Yuan cu 3-1 (8-11, 11-6, 11-5, 11-9).

Sportul de la noi impresionează în luna august prin mai multe discipline, semn că România are încă resurse, iar fabricile de medalii punctează. Și la tenis de masă școala românească scoate campioni pe bandă rulantă la toate categoriile de vârstă.

Bernadette Szocs: "Îmi doresc medalii la toate cele trei probe"

Sportivi consacrați, Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu au făcut tandem într-una dintre cele mai spectaculoase probe din tenisul de masă. Au obținut argintul luni seara după o finală în care au jucat de la egal la egal cu perechea franceză Lebesson/Yuan.

„Eu sunt pregătită, îmi doresc medalii în toate cele trei probe la care particip, am reușit una, speră să vină altele și mai strălucitoare”, a declarat Bernadette Szocs, vicecampioană europeană la dublu mixt. „Am venit cu gânduri mari, ne bucurăm de această medalie, am pierdut finala, dar am câștigat o medalie foarte prețioasă pentru noi, rodul multor ani de muncă”, a spus Ovidiu Ionescu.

Aceasta a fost a patra medalie europeană a perechii Ionescu/Szocs la dublu mixt, după cele două de bronz de la Campionatele Europene din 2012 şi 2016 şi cea de argint din 2019, de la Jocurile Europene.

La simplu feminin, Andreea Dragoman a câştigat grupa a treia preliminară, după victorii cu Kornelija Riliskyte (Lituania), 3-0 (11-7, 11-5, 11-7), şi Dragana Vignjevic (Serbia), 3-1 (11-8, 11-8, 6-11, 11-6). În Grupa a 13-a, Tania Plăian a pierdut în faţa croatei Hana Arapovic, 2-3 (15-17, 11-7, 10-12, 11-9, 4-11), iar marţi va juca împotriva elenei Konstantina Paridi.

În Grupa a 21-a, Irina Ciobanu a obţinut victorii în primele două meciuri, 3-0 (11-4, 11-3, 11-1) cu Amelia Uce (Macedonia de Nord) şi 3-0 (11-6, 11-8, 12-10) cu Bernadett Balint (Ungaria), iar marţi o va întâlni pe Baiba Bogdanova (Letonia).

La simplu masculin, Rareş Şipoş a câştigat Grupa a 8-a, după 3-2 (11-8, 11-7, 5-11, 8-11, 11-6) cu Georgios Stamatouros (Grecia) şi 3-0 (11-5, 15-13, 12-10) cu Adam Klajber (Slovacia).

În Grupa a 13-a, Darius Movileanu a trecut de Michael Tauber (Israel) cu 3-2 (3-11, 5-11, 15-13, 12-10, 11-9), dar a cedat în faţa danezului Anders Lind, cu 0-3 (2-11, 12-14, 5-11).

În Grupa a 22-a, Eduard Ionescu l-a învins pe sanmarinezul Mattias Mongiusti cu 3-1 (11-6, 5-11, 11-2, 11-4), după care a pierdut în faţa grecului Ioannis Sgouropoulos cu 1-3 (11-13, 11-8, 1-11, 7-11). Ultimul meci va avea loc marţi, contra lui Filip Mladenovski (Macedonia de Nord).

În Grupa a 23-a, Iulian Chiriţă l-a învins pe bosniacul Edin Gutic cu 3-0 (11-6, 11-6, 11-2), a pierdut în faţa croatului Frana Kojic cu 2-3 (9-11, 8-11, 11-8, 11-6, 7-11), iar marţi îl va întâlni pe Vladislav Ursu (Republica Moldova).

Câştigătorii grupelor se califică direct pe tabloul principal, iar jucătorii clasaţi pe locul secund în fiecare grupă vor avea de trecut încă un tur sau două tururi preliminare pentru tabloul principal.