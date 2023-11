Federația Română de Natație și Pentatlon Modern organizează de joi și până duminică, în perioada 9-12 noiembrie 2023, întrecerile Campionatului Național de înot în bazin scurt (25 m) pentru seniori, tineret și juniori.

Competiția va fi găzduită de Complexul Sportiv de Natație din Otopeni și reprezintă o excelentă repetiție înaintea Campionatului European de înot în bazin scurt pentru seniori, concurs care va avea loc în aceeași locație, între 5 și 10 decembrie 2023.

David Popovici va lua startul în patru probe la Campionatul Naţional în bazin de 25 de metri de la Otopeni, competiţie care se desfăşoară în perioada 9-12 noiembrie 2023, a anunţat CS Dinamo.

Elevul antrenorului Adrian Rădulescu va aborda câte o probă în fiecare zi din cele patru de concurs, astfel: 100 m liber (joi), 200 m liber (vineri), 100 m mixt (sâmbătă) şi 50 m liber (duminică).

La ediţia anterioară a Campionatului European în bazin de 25 de metri (Kazan – 2021), David Popovici a câştigat medalia de aur la proba de 200 de metri liber.

Campionatul Naţional de înot de la Otopeni este o competiţie test în vederea Campionatului European în bazin de 25 de metri, programat luna viitoare (5-10 decembrie), la Otopeni.

David Popovici nu participă la CM de natație de la Doha

În perioada 2-18 februarie World Aquatics a programat în premieră Campionatele Mondiale de nataţie într-un an olimpic, la Doha (Qatar), cu cinci luni înainte de Jocurile de la Paris. David Popovici ar avea puțin timp la dispoziţie pentru a atinge un vârf de formă la aceste Mondiale, iar Adrian Rădulescu, antrenorul sportivului, a spus că superstarul legitimat la CS Dinamo nu va merge în Qatar pentru a se axa pe JO 2024.

"Decizia este să nu meargă la Doha. În principiu este o decizie finală. Prioritizăm pregătirea", a explicat recent Adrian Rădulescu. În schimb, alți înotători tricolori vor lua startul la competiția din Qatar.

David Popovici, deținător al recordului mondial la 100 m liber

La CM de la Roma, în august 2022, David Popovici a făcut o cursă fenomenală în finala de la 100 m liber de la Foro Italico și a luat aur cu timpul de 46,86 - nou record mondial - prin care a corectat vârful stabilit de brazilianul Filho (46,91) la CM de la Roma, în 2009.

Elevul lui Adrian Rădulescu a întors al doilea după 50 de metri, în urma francezului Grouset, însă a avut o a doua lungime de bazin formidabilă. A tras tare și a trecut pe primul loc, apoi s-a distanțat uluitor pe ultimii 25 de metri!

Ce scriau spaniolii de la AS despre David Popovici

Publicația spaniolă AS i-a dedicat recent înotătorului de la Dinamo spații ample. David şi antrenorul său Andrei Rădulescu ''gestionează mână în mână harul divin, darul pe care l-a făcut natura, pe care părinţii l-au îngrijit cu drag şi cu care a fost înzestrat înotătorul care este destinat să marcheze recorduri stratosferice de viteză. Tocmai din acest motiv, îngrijirea minţii, care poate dăuna corpului, aşa cum s-a întâmplat multor înotători care au căzut în depresie şi nu au reuşit să gestioneze succesul, este ceea ce îl îngrijorează cel mai mult pe Rădulescu''.

''Recomand cărţile, a spus antrenorul. În cele din urmă este un băiat de 18 ani care vrea să facă lucrurile de la această vârstă, cum ar fi să aibă o maşină, să fie cu prietenii, să se concentreze pe cariera academică...''.

"David Popovici are o mentalitate japoneză"

"Părinţii m-au învăţat că sportul nu este un joc al vieţii sau al morţii sau al binelui şi al răului. Diferenţa este în zecimi de secundă", a spus campionul român, care se defineşte ca o persoană "calmă" care se bucură de viaţa lui la Bucureşti, care are o iubită, care merge duminica cu bicicleta, singura zi pe care o are liberă, şi care devorează cărţile şi psihologia care îl ajută abordeze mai bine competiţiile. Şi care este un fan al lui Liverpool. Tatăl lui a adăugat că ''are o mentalitate japoneză. Este mereu concentrat 100% pe ceea ce face''.

