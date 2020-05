Tratament revolutionar pentru Schumi! Campionul mondial, ingrijit la Paris

Michael Schumacher a fost supus unui tratament de ultima generatie la Paris.

In ultima vreme, Michael Schumacher a fost la Paris de mai multe ori pentru a fi supus unui tratament de ultima generatie cu celule stem. Asta scriu jurnalistii de la Mundo Deportivo, potrivit carora sotia campionului mondial s-a ocupat de transmiterea informatiilor catre mass-media.

Ea nu a dezvaluit prea multe detalii si nu le-a permis multora sa il viziteze, singura declaratie pe care a facut-o in privinta sotului sau fiind, insa, menita sa le dea sperante sustinatorilor lui Schumi. "Lucrurile mari incep cu pasi mici", a spus Corinna Schumacher.

In ultimele zile, unul dintre bunii prieteni ai pilotului, Felipe Massa, a declarat ca Schumacher este in Geneva, unde isi continua lupta pentru viata.

Mundo Deportivo scrie ca Massa a confirmat si faptul ca Schumi a fost dus de 3 ori la Paris in ultimele luni, beneficiind de un tratament revolutionar la spitalul Georges Pompidou, tratament ce nu poate fi realizat la domiciliu.

Reamintim ca Michael Schumacher, de 7 ori campion mondial la Formula 1, s-a accidentat la schi, in Alpi, in decembrie 2013, suferind un traumatism cerebral grav. A fost plasat in coma indusa pentru 6 luni si de atunci se afla sub tratament la casa lui din Elvetia.