Inter Miami, învinsă la scor în MLS! Cum s-a descurcat echipa lui David Beckham fără Lionel Messi pe teren

Lionel Messi nu a făcut deplasarea pentru meciul din sezonul regulat împotriva grupării Atlanta United.

La Pulga a fost convocat pentru dubla cu Ecuador (1-0) și Bolivia (3-0). Argentinianul a înscris din lovitură liberă și a adus victoria naționalei Albiceleste contra Ecuadorului.

Atacantul de 36 de ani a părăsit însă cantonamentul echipei chiar înainte de duelul cu Bolivia.

Conform antrenorului Tata Martino, Messi ar fi avut o oboseală acută a mușchilor.

Din momentul în care fostul jucător al Barcelonei a ajuns în America, o serie de 12 meciuri fără înfrângere a început pentru Inter Miami. Acestor victorii li se adaugă trofeul Leagues Cup și finala Open Cup.

Meciul împotriva Atlantei a demonstrat importanța lui Messi la gruparea de pe coasta Floridei. Echipa lui Beckham a încasat cinci goluri, iar dubla lui Campana nu a făcut umilința mai acceptabilă pentru suporteri.

Inter Miami are worse than Sunday league without Messi. What is this ???????????????????? pic.twitter.com/16urpQich4