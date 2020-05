Ai merge cu ea in Turul Frantei? Fotomodelul care s-a lasat de ciclism pentru a innebuni barbatii

De origine slovaca, Lucia Javorcekova (30 de ani) e un model de talie internationala care a avut inspiratia sa aleaga aceasta profesie in dauna unei cariere sportive, ea cochetand in tinerete cu ciclismul de performanta.

E de-ajuns sa privesti ultimele fotografii postate de Julia pe contul de Instagram pentru a intelege ca vorbim despre o adevarata ”bomba sexy”.

Total lipsita de inhibitii, Javorcekova si-a provocat fanii la o sesiune de poze ”fierbinti” facute in spatele masinii sale personale. Evident, mult mai interesant decat posteriorul masinii a fost ”spatele” Juliei, accesorizat cu o pereche de bikini negri care cu greu pot fi deslusiti.

Trecutul Juliei e unul extrem de interesant, de vreme ce slovaca a facut sport de performanta intr-o disciplina mai putin mediatizata, cel putin la noi. Astfel, inainte de a se apuca in mod serios de modelling, Javorcekova a practicat ciclismul si putin a lipsit s-o vedem pe la marile competitii. Pasiunea pentru mersul pe bicicleta nu i-a disparut insa, ea urmarind cu atentie marile curse, in frunte cu Turul Frantei, acolo unde il sustine frenetic pe conationalul Peter Sagan, de trei ori campion mondial.