Francezii au inventat fotbalul care se joaca pe ritm de dans si e cel mai ciudat sport pe care l-ai vazut vreodata :) VIDEO

Simona Halep - Sloane Stephens, sambata, ora 15:00, la ProTV

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Brazilienii ataca Mondialul pe ritmuri de samba, argentinienii si spaniolii sunt renumiti pentru tango, respectiv flamenco, dar francezii au inventat Discofoot, primul sport in care se joaca fotbal si se danseaza in acelasi timp.



In Franta, balerinii de la Centre Chorégraphique National - Ballet de Lorraine au inventat, inainte de Euro 2016, un nou sport, denumit Discofoot. Acesta combina pasii si miscarile de dans, care se desfasoara in timpul unui meci de fotbal. Dansatorii francezi si coregrafii lor spun ca Discofoot "se vrea in acelasi timp serios si lejer. In plus, prin acest proiect vrem sa indepartam imaginea preponderent macho asociata fotbalului. Totul tine de improvizatie, deoarece mingea de fotbal ajuta la crearea unei veritabile coregrafii pe teren. In sportul nostru, invers fata de fotbalul normal, cine nu atinge mingea de prea multe ori face cel mai mare efort".



Dansatorii francezi din Nancy au reinceput sa ofere demonstratii ale noului sport si inaintea Campionatului Mondial din Rusia si spera sa poarte noroc reprezentativei "cocosilor galici", din moment ce la Euro 2016 echipa Frantei a fost atat de aproape sa cucereasca trofeul. Noul sport poate fi o idee si pentru o parte a fotbalistilor romani, care ofera mai multe momente de senzatie in cluburile de noapte si pe ringurile de dans, decat cu mingea la picior si pe terenurile de fotbal.