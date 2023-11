Arena SPORT.RO e moderată de Cătălin Oprișan și poate fi văzută pe VOYO și pe Sport.ro. Ediția a treia e o incursiune în cariera unei sportive de legendă, cu har de povestitor. Elisabeta Lipă are puterea ca prin întâmplările istorisite să teleporteze cititorul și telespectatorul chiar în barca de antrenament sau în febra concursului pentru medalie.

Elisabeta Lipă, invitata lui Cătălin Oprișan

Într-o ediție de colecție a emisiunii Arena SPORT.RO, Elisabeta Lipă, de cinci ori campioană olimpică la canotaj, povestește cum a însceput sportul în școală generală cu probele din atletism, cum a fascinat-o baschetul în liceu și care a fost momentul decisiv în care disciplina în care a făcut istorie a exercitat prima dată o atracție asupra ei.

"Mi-a zis: <<un sport frumos, bărci frumoase, soare!>>. Am răspuns: <<doamnă, asta seamănă a concediu!>>", a povestit la Arena SPORT.RO actuala șefă a Agenției Naționale pentru Sport.

"Tata, Dumnezeu să-l ierte, mi-a zis: <<dacă ție îți place, eu te duc. Mergi cu mine, dar să ții minte: dacă mă faci de râs... eu te-am făcut, eu te omor cu mâna mea>>". Iarna, antrenamentele se făceau în sală și Elisabeta Lipă a realizat că drumul nu e pavat cu roze în canotaj. "Să vâslești pe loc așa, am zis. Ce e asta? Asta nu e de mine. De asta am venit eu aici?! Unde e soarele, unde sunt bărcile alea lungi, ascuțite!? Am zis: Nu!", a mai făcut Elisabeta Lipă o incursiune în trecut, la Arena SPORT.RO, cu Cătălin Oprișan. Întreaga poveste o puteți viziona în emisiunea atașată mai sus.

Elisabeta Lipă, la Arena SPORT.RO

Viitorul i se înfățișa cu claritate după ce s-a îndrăgostit la infinit de canotaj. A luat-o pas cu pas și a urcat pe scara performanței devenind una dintre cele mai mari sportive din istoria României. Uța Lipă începea canotajul la 16 ani, iar peste numai un an avea să fie selecționată în lotul olimpic al României, unde a rămas timp de aproape 24 de ani.

În 1981, la Campionatele Mondiale rezervate juniorilor, cucerea prima medalie din cariera sa de sportivă, bronz în proba de patru vâsle cu cârmaci. În 1984, la Los Angeles, la 19 ani, a cucerit primul său titlu olimpic la dublu vâsle. A fost doar începutul unei cariere sportive de legendă.

În anul 2000, Elisabeta Lipă a fost declarată de federația internațională de specialitate drept cea mai valoroasă canotoare a secolului XX.

Gerul de la Postăvaru și ciorba de la Snagov

La Arena SPORT.RO, Elisabeta Lipă vorbește despre Paris 2024, despre antrenamentele în care îi îngheța și căciula, despre ciorba de la Snagov, dar și despre ce a găsit la Agenția Națională pentru Sport.

"Nu mai pot să mă uit la Postăvaru... câte ore am alergat până la Postăvaru... Nu conta că era ploaie, zăpadă, ger, îngheța căciula. Alergam la -25 de grade Celsius", a mai povestit legendara canotoare. Fascinantele povești ale Elisabetei Lipă le puteți vedea în emisiunea de mai sus.