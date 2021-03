Campionul Mondial din box Mihai Leu la 'Hai sa fim super!' "Stiam si cati frati are adversarul meu!" Si-a spus toate secretele

Prima editie a emisiunii 'Hai sa fim super!' a avut un invitat cu totul special!

Campionul Mondial din Box, Mihai Leu a fost primul super-invitat al Geaninei Ilies din cadrul emisiunii 'Hai sa fim super!'

Fostul boxer a povestit ce sporturi a practicat inainte sa isi descopere pasiunea pentru box, dar si care a fost primul sau contact cu o sala de box.

"Am vrut sa ma fac si mecanic auto, si sofer pe tir, pilot de avion, cred ca toti copiii isi doresc asta, dar se schimba la un moment dat.

Prima data intr-o sala de box am intrat cu bunicul meu, care era brailean. In Braila era centrul boxului romanesc. M-a dus la o sala de box, imi amintesc ca era arhiplina, stateau oamenii pe jos pe langa ring. Cred ca aveam 8 ani, eu mergeam la tenis de camp, un sport mai atractiv pe de o parte, dar tot la box am ajuns.

Poate mi-ar fi placut foarte mult tenisul si ma gandesc uneori, ce as fi facut daca nu eram boxer. Aproape sigur as fi facut sport, mi-a placut foarte mult sportul.

Am fost si la fotbal, si la tenis de camp, am facut si inot inainte. Cred ca boxul m-a atras foarte mult. Eram foarte micut, foarte slab, nu prea eram pentru box", a dezvaluit Mihai Leu in cadrul emisiunii.

Totodata, legendarul boxer a povestit si cum se pregatea de meciuri, studiindu-si intens adversarii. Mihai Leu cauta detalii prin care putea sa isi invinga psihologic adversarii, bazandu-se pe inteligenta sa mai mult decat se baza pe forta.

"Trebuie sa iti cunosti adversarul, intotdeauna. Stiam si cati frati are, stiam si ce ii place sa faca, ce nu ii place sa faca. Ce fel de om este. Adversarul pe care il ai trebuie sa il aduci acolo unde nu ii place, ca sa poti sa castigi.

Eu nu am fost un boxer de forta, sa zic ca pot sa imi pun adversarul jos cu orice punct. A trebuit sa caut slabiciunile adversarului intotdeauna pentru a ma folosi de punctele lui slabe pentru a castiga.

Am incercat sa studiez cat pot de bine fiecare adversar pe care l-am avut. Au fost meciuri in care am facut lucruri pe care nu le fac de obicei", a adaugat acesta.