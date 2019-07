Decizia radicala luata de Doroftei: vrea sa plece definitiv din Romania!

Campionul mondial Leonard Doroftei vrea sa se mute definitiv din Romania.

Leonard Doroftei (49) vrea sa plece definitiv din Romania. Satul de problemele fara sfarsit de la Ploiesti, Doroftei vrea sa se mute impreuna cu familia in Canada.

Nu este prima data cand Doroftei se gandeste sa plece din Romania. De data aceasta, decizia este luata, spune un prieten apropiat al lui Doroftei pentru Telekomsport.

"N-a mai putut rezista presiunii de aici. Ar fi vrut sa ramana in tara, dar nu a mai avut nicio motivatie. Va incerca sa se reintegreze in societatea canadiana, mai ales ca toata familia lui detine cetatenia acestei tari. El stie viata de acolo, stie la ce sa se astepte in Canada."

"E pacat ca a ajuns sa recurga la acest gest. Nimeni nu l-a sprijinit in vreun fel", a spus prietenul lui Doroftei pentru Telekomsport.

Problemele lui Doroftei au pornit din momentul in care a fost evacuat de Primaria Ploiesti din spatiul in care detinea barul, in centrul orasului, si a fost nevoit sa se mute in zona stadionului. Afacerea i-a mers din ce in ce mai rau, iar Doroftei a anuntat in mai multe randuri ca va fi nevoit sa plece din tara, pentru a-si asigura veniturile cu care sa isi intretina familia.