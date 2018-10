De cinci ori cea mai fit femeie din lume, Anca Bucur a nascut! E incredibil cum arata la doar o luna distanta: "La anul vreau sa concurez din nou"

Campioana mondiala la fitness, Anca Bucur a devenit mama si va merge la concurs cu baiatul ei. In 2019 vrea al 6-lea titlu mondial.

Anca Bucur a nascut acum o luna si jumatate si e pregatita sa revina la antrenamente. In timpul sarcinii, ea s-a ingrasat 10 kilograme. Campioana de la fitness a nascut natural.

"Find sportiv, mi-am zis cred ca pot face fata oricarei dureri", spune ea.

Pe bebelus il va lasa cu tatal, care si-a luat concediu pentru 2 ani.



"Ma ajuta si sotul, impartim acest titlu, deci suntem amandoi campioni la schimbat scutece", mai spune Anca Bucur.

Anca e ca Brazilia la fotbal: are 5 titluri mondiale.



"Mi-ar placea sa mai am inca un titlu, sa am 6. Cred ca este un obiectiv realizabil pentru 2019", mai spune Anca.