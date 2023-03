Ce a spus Lucian Filip după înfrângerea suferită de FCSB pe terenul de la Arad: „Nu are cum să crească valoarea campionatului așa!”

Scorul a fost deschis de autogolul lui Tamm din minutul 14, dar roș-albaștrii au egalat prin Florinel Coman, în minutul 18, stabilind și scorul primei reprize. Schimbările inspirate ale lui Laszlo Balint au fost decisive, iar Postolachi a reușit să își ducă echipa în avantaj, în minutul 64.

Tabela a fost închisă de Ubbink, în minutul 78, iar FCSB a ratat șansa de a se apropia de liderul Farul în clasament.

Concluziile lui Lucian Filip după înfrângerea de la Arad

Lucian Filip, preparatorul fizic de la FCSB, a vorbit la finalul meciului, analizând partida de pe stadionul Francisc von Neuman. Fostul fotbalist a ținut să evidențieze și starea proastă a terenului, punctând că astfel de terenuri nu pot îmbunătăți valoarea campionatului românesc.

„Au fost multe surprize în această etapă, din păcate și pentru noi, consider că am luat golurile destul de ușor, nu am reușit să ne revenim. UTA s-a adaptat mai bine terenului, a fost foarte prost, nu are cum să crească valoarea campionatului cu astfel de terenuri, dar asta nu scuză prestația noastră.

E clar că a contat și starea terenului, dar nu știu dacă ar fi ok sau normal să ne găsim scuze. S-au adaptat mai bine și asta a fost. Băieții s-au pregătit bine toată săptămâna. Orice meci e greu, dar echipa e bine să aibă un moral ridicat, acolo e punctul de plecare și cu siguranță va veni și un rezultat bun.

Da, tot eu voi sta pe bancă și la meciul următor”, a declarat Lucian Filip la finalul meciului.

În urma înfrângerii, FCSB rămâne pe locul al treilea în clasament, la șapte puncte distanță de liderul Farul și la cinci de CFR Cluj, care are însă un meci în minus. UTA Arad a urcat o poziție, până pe locul 14 în clasament, având 27 de puncte în 29 de meciuri jucate.

În următoarea etapă, FCSB joacă pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe, echipă care se luptă pentru ultimul loc de play-off cu FC U Craiova. Arădenii joacă în deplasare cu fosta echipă a lui Laszlo Balint, Universitatea Craiova.