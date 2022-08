Românul a cedat după doar două minute și 34 de secunde. A fost pus, mai întâi, la podea, dar s-a ridicat și a continuat lupta. Doar pentru câteva secundă, însă, pentru că Jamal a încheiat meciul cu o serie excelentă de lovituri.

Benny Adegbuyi a revenit în țară după meciul cu Jamal Ben Saddik

Chiar dacă și-a dorit foarte mult revanșa în fața lui Jamal, Benny a apărut zâmbitor pe aeroport. Luptătorul a stat departe de familie în ultimele trei luni pentru a pregăti acest meci, tocmai în Olanda, unde se antrenează alături de campionul Rico Verhoeven.

„O înfrângere dureroasă, un meci riscant, mi-am asumat atunci când am acceptat meciul riscant după o înfrângere, că am mai avut o înfrângere. Asta este cariera unui sportiv de performanță, la nivelul la care lupt eu, câteodată pierzi, câteodată câștigi. Mergem înainte, mă bucur de familie și cam asta e. Ăsta e singurul lucru care mă doare, m-am sacrificat, am stat departe, sunt plecat din luna mai de acasă și nu am avut parte de multe lucruri alături de familia mea.

Ce nu te ucide, te face mai puternic și voi reveni cu siguranță mai puternic. Evident că urmează un parcurs greu, va trebui să revin, să am câteva victorii ca să putem să luptăm din nou împreună. Am primit foarte multe mesaje, le mulțumesc, oamenii chiar sunt super, m-au susținut. Ce urmează pentru mine? Mă duc la munte, la Slănic, mă relaxez cu familia și cam asta e”, a spus Benny Adegbuyi, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, la sosirea în țară.

VIDEO - Benny Adegbuyi, declarații la sosirea în țară

Jamal Ben Saddik: ”Nu l-am subestimat sub nicio formă pe Benny”

Imediat după luptă, Jamal Ben Saddik a ținut un discurs în ring și le-a mulțumit celor au venit să îl susțină. Marocanul a avut cuvinte de laudă la adresa lui Benny Adegbuyi și a explicat că antrenorul său a jucat un rol foarte important în această victorie.

„Nu a fost surprinzător. Nu l-am subestimat sub nicio formă pe Benny. Știam de ce este capabil în ring. E un mare sportiv și sper să îi văd un viitor frumos, să fie acolo unde își dorește. Suntem amândoi profesioniști și sper să ne descurcăm bine în viitor.

Aceasta a fost lovitura pe care domnul Mike Passenier m-a învățat să o folosesc. Mi-a spus să pun o presiune constantă, să lovesc încontinuu și asta am făcut. Așa cum vedeți pe ecran, am avut răbdare și am continuat să lovesc”, a spus, printre altele, Jamal Ben Saddik.