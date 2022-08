Românul a cedat după doar două minute și 34 de secunde. A fost pus, mai întâi, la podea, dar s-a ridicat și a continuat lupta. Doar pentru câteva secundă, însă, pentru că Jamal a încheiat meciul cu o serie excelentă de lovituri.

Daniel Ghiță a reacționat și el pe pagina sa de Facebook, ”înțepându-l” pe Benny, care a pierdut lupta cu cel pe care Ghiță l-a învins în 2012.

Daniel Ghiță: ”Predicția mea 'KO first round' a devenit realitate”

„Când te bate unul cu o singura mână, ce crezi ca se întâmplă când se bate cu doua?

Predicția mea KO first round a devenit realitate.

Sportul e sport, show-ul e show!

Mai faceți inca o luptă, ca doar show-ul se vinde. Nulitățile au impresia ca sunt sportivi. Când nu ai forță in pumn , doar ești promovat…

Dumnezeu nu doarme!”, a scris Daniel Ghiță, pe contul său de Facebook.

Benny Adegbuyi și Jamal Ben Saddik s-au întâlnit și în 2018, la Rotterdam, unde Ben Saddik a câștigat tot prin KO. Înainte de această luptă, belgiano-marocanul era văzut drept favorit.

Jamal Ben Saddik: ”Nu l-am subestimat sub nicio formă pe Benny”

Imediat după luptă, Jamal Ben Saddik a ținut un discurs în ring și le-a mulțumit celor au venit să îl susțină. Marocanul a avut cuvinte de laudă la adresa lui Benny Adegbuyi și a explicat că antrenorul său a jucat un rol foarte important în această victorie.

„Nu a fost surprinzător. Nu l-am subestimat sub nicio formă pe Benny. Știam de ce este capabil în ring. E un mare sportiv și sper să îi văd un viitor frumos, să fie acolo unde își dorește. Suntem amândoi profesioniști și sper să ne descurcăm bine în viitor.

Aceasta a fost lovitura pe care domnul Mike Passenier m-a învățat să o folosesc. Mi-a spus să pun o presiune constantă, să lovesc încontinuu și asta am făcut. Așa cum vedeți pe ecran, am avut răbdare și am continuat să lovesc”, a spus, printre altele, Jamal Ben Saddik.