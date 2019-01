Conor McGregor si-a comandat yacht personalizat! A platit o avere pe el! Cum arata bijuteria! FOTO!

McGregor este cunoscut pentru extravaganta sa.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Conor McGregor a pierdut ultima sa lupta, cu Khabib Nurmagomedov, dar pare ca a uitat repede evenimentul si isi vede linistit de viata sa luxoasa. Recent, intr-o postare pe instagram, irlandezul si-a prezentat noua achizitie: un yacht de 3,5 milioane de euro!

Bijuteria este personalizata, exact asa cum si-a dorit starul din UFC, iar in clipul de pe contul sau, Conor le-a prezentat fanilor sai brosura pentru ultima extravaganta.

Pe brosura se regasesc si cateva citate celebre, unul chiar al luptatorului irlandez ("Chasing the dream inspires me") si a lui Muhammad Ali ("He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life").